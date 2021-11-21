محاكمة 9 متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء» و8 آخرين في «داعش حلوان» اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 9 متهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن المؤبد بأحداث العنف التي شهدها محيط مجلس الوزراء والشعب والشوري والمجمع العلمي وإضرام النيران، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

إحالة 269 متهمًا إلى جنايات القاهرة

وكانت النيابة قد أحالت 269 متهمًا الى محكمة جنايات القاهرة و 24 حدثًا إلى محكمة الطفل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»؛ لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

محاكمة 8 متهمين في خلية داعش حلوان

كما تنعقد الدائرة الخامسة إرهاب جنايات القاهرة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفي، لإعادة محاكمة 8 متهمين في قضية داعش حلوان، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية داعش حلوان»، التي حملت رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

قضية خلية داعش حلوان تضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأسهم، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، الذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقام بالسفر للخارج التدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس عبدالرحمن سيد، تهم حيازة سلاح ناري، فيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.