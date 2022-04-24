عاجل.. بدء صرف معاشات شهر أبريل للمحامين الأربعاء المقبل

أعلن محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، والمكلف من قبل الراحل رجائي عطية نقيب المحامين، بتولي متابعة معاشات المحامين، بدء صرف معاشات شهر أبريل 2022، بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 27/4/2022.

وأوضح «الداخلي»، أن معاشات المحامين ستكون متوفرة في ماكينات الـ ATM في الموعد المعلن أعلاه، تيسيرًا على المحامين لصرف معاشاتهم قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

يذكر أنّ الراحل رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، كان قد أصدر قرارًا بتولي الأمين العام المساعد الأستاذ محمود الداخلي إدارة المعاشات وبمؤازرة إبراهيم عبد الرازق مدير الإدارة وموظفيها.

واتفق مجلس النقابة في اجتماعه الأخير على تمرير قرار النقيب برفع المعاشات لـ1000 جنيه، وتأجيل تحديد موعد فتح باب الانتخابات على منصب النقيب، ومناقشة اللائحة، وتشكيل هيئة المكتب لـ8 مايو المقبل، كما سيتم تنظيم حفل تأبين للنقيب الراحل رجائي عطية، في ذكرى الأربعين لوفاته.

تطوير صندوق التكافل الاجتماعي

كما أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين، عن تعديل وتطوير صندوق التكافل الاجتماعي بما يعود بالنفع على السادة المحامين وأسرهم، حيث زادت مزايا بلوغ السن أو الوفاة أو العجز للسادة المحامين المشتركين بالصندوق قبل التعديل لتصبح 750 جنيه عن كل سنة اشتراك بدلًا من 500 جنيه، دون تحميل السادة المحامين أي تكلفة عن تلك الفترة.

وأضاف الإعلان، أنه اعتبارًا من 1/1/2022 تم زيادة مزايا الصندوق في حالات الاستحاق الثلاثة لتصبح 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك، مقابل زيادة الاشتراك السنوي إلى 600 جنيه، بدلا من 240 جنيهًا.

وأكد الإعلان أنه يصرف مبلغ وقدره 10000 جنيه في حالة الوفاة أو العجز قبل مرور 3 سنوات، وأن الحد الدني في حالة الوفاة أو العجز بعد مرور 3 سنوات يصرف مبلغ وقدره 30000 جنيه.