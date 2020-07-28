المحامين تبدأ صرف معاشات أغسطس اليوم بمناسبة عيد الأضحى

بدأت نقابة المحامين، صرف المعاشات للمحامين وأسرهم عن شهر أغسطس قبل موعدها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بناء على تعليمات النقيب العام رجائي عطية، لإدارة المعاشات.

وقال مدير إدارة المعاشات بالنقابة إبراهيم عبد الرازق، إن عدد الحالات المستحقة للمعاش يتجاوز 23 ألف حالة، تنقسم ما بين محامين متقاعدين، وأرامل وأبناء المحامين المتوفيين.

وهنأ عطية، المحامين وأسرهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعود عليهم وعلى وطننا مصر، والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.