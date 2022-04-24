هل كانت ليلة القدر أمس 23 رمضان؟ شاهد لحظة شروق الشمس «فيديو»

بث أحد المتابعين على موقع يوتيوب فيديو مباشر للحظة شروق الشمس صبيحة يوم ليلة 23 رمضان 1443، بعد فجر اليوم الأحد لتحري علامات ليلة القدر وقد ظهر القمر قبل طلوع الشمس وكأنه نصف طبق، وهي أحد العلامات التي يقول بها عدد من أهل العلم.

هل ليلة 23 رمضان وافقت ليلة القدر؟

وتبين من الفيديو الذي تم بثه ظهور قرص الشمس في البداية كأنه «طست» ليس له شعاع، وهو من أبرز علامات ليلة القدر، لكن بعد ذلك حجبت بعض الغيوم والسحب قرص الشمس ليظهر بعدها بأشعة ظاهرة، الأمر الذي يشير إلى عدم حسم ما إذا كانت ليلة 23 رمضان الماضية قد وافقت ليلة القدر أم لا.

وفيما يلي فيديو تحري ليلة القدر صبيحة اليوم 23 رمضان وهل كانت ليلة أمس هي ليلة القدر أم لا والذي تم تصويره في دمياط بمنطقة البرزخ بين نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط:

كما قام شخص آخر ببث مباشر لما بعد شروق الشمس اليوم في الفيديو التالي:

علامات ليلة القدر وفق السنة النبوية

وبالإضافة إلى تحري ليلة القدر في شهر رمضان من العام الهجري 1443 الذي يوافق العام 2022 ميلاديا فإن أبرز علامات ليلة القدر الصحيحة من السنة النبوية هي أن تكون:

- لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ.

- لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ.

- تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ.

وقد تم تداول صورة لقرص الشمس صبيحة اليوم 23 رمضان فيما ظن البعض أنها ليلة القدر.

و يستحب فيها الطاعات كالقيام والتهجد والدعاء، كما يتم تحريها في العشر الأواخر لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ».