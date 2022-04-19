علامات ليلة القدر 2022 الصحيحة بالأدلة من السنة النبوية (فيديو)

علامات ليلة القدر 2022 الصحيحة بالأدلة من السنة النبوية، بدأ البعض تحري تفاصيلها مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان 1443 هجريا، وأبرزها اثنتين، الأولى عدم وجود أشعة للشمس صبيحة هذه الليلة، والثانية السلام والسكينة والطمأنينة فيها، ويقول الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عبر موقع دار الإفتاء، إنّ هذه الليلة تعني المغفرة وقبول الأعمال والعتق من النار، والعبادة فيها خيرٌ من عبادة ألف شهرٍ، وفيها تنزل الملائكة إلى الأرض يسلمون على المؤمنين الصائمين، ويستغفرون لهم، موضحا أنّه ولفضلها وعظمتها أخفاها الله في العشر الأواخر من رمضان؛ لِيَجِدَّ المسلم في طلبها، ويعمل من أجل الحصول على خيرها، ولذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 2-3].

علامات ليلة القدر 2022 الصحيحة بالأدلة من السنة النبوية

وردا على سؤال بشأن إمكانية رؤية ليلة القدر، قال شيخ الأزهر: «ليست ليلة القدر كما يتصور البعض، لكن المقصود هو الاجتهاد في العبادة والاستزادة من عمل الخير من صلاة واستغفار وقراءة للقرآن وطلب الرحمة من الله، لأنه يقبل في هذه الليلة ما لا يقبله في غيرها، والله سبحانه وتعالى أعلم».

وعن علامات ليلة القدر 2022 الصحيحة بالأدلة من السنة النبوية، ورد في صحيح مسلم: يَرْوي التَّابعيُّ زِرُّ بنُ حُبَيشٍ أنَّه سَأل أُبيَّ بنَ كَعبٍ رَضِي اللهُ عنه عن قَولِ عبدِ الله بنِ مَسعُودٍ رَضِي اللهُ عنه: سَأَلْتُ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقُلتُ: إنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يقولُ: مَن يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ؟ فَقالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إنَّه قدْ عَلِمَ أنَّهَا في رَمَضَانَ، وَأنَّهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، وَأنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ -لا يَسْتَثْنِي- أنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلتُ: بأَيِّ شَيءٍ تَقُولُ ذلكَ يا أَبَا المُنْذِرِ؟ قالَ: بالعَلَامَةِ -أَوْ بالآيَةِ- الَّتي أَخْبَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّهَا تَطْلُعُ يَومَئذٍ لا شُعَاعَ لَهَا.

الطمأنينة من علامات ليلة القدر

من جانبه، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن علامات ليلة القدر، إنّ هناك روايات في هذا الشأن تدل على أنّ الكون في حالة سكون وصفاء، وأنّ الشمس تكون دون شعاع في صبيحة هذه الليلة، متسائلا: «هل هذه الروايات دقيقة الى هذا الحد؟ نحن نستأنس بها وهي محببة، لكن ما يهمنا هذه الحالة التي حكى عنها القرآن الكريم في قوله (سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ).

وواصل المفتي في لقاء تلفزيوني: «هذا السلام كيف يتحقق؟ هو سلام نفسي عند الإنسان، حيث يشعر بطمأنينة وسلام كوني في هذه الليلة».

وتابع علام فيما يخص علامات ليلة القدر 2022 الصحيحة بالأدلة من السنة النبوية، أنّ القرآن نزل جملة واحدة ثم نزل موزعا على أسئلة السائلين وعلى الزمن وحاجات الناس والأقضية: «ليلة القدر الملائكة نزلت فيها وتنزل فيها، هل مع نزول القرآن الكريم وفقط أم تنزل في كل زمن؟، فالتعبير تنزل بالفعل، المضارع هنا يدل على الحال، والاستقبال بمعنى أنّها تتنزل الآن، وستتنزل في الأزمة التي تأتي بعدكم، أي هناك تواصل في التنزل في عصرنا والعصر الذي سبقنا والذي يلحقنا».

وواصل: والروح فيها وهو سيدنا جبريل عليه السلام، فالملائكة أجسام نورانية لا يعصون الله ما أمرهم فهم في طاعة مستمرة، وسيدنا جبريل هو أشرف الملائكة على الإطلاق، متابعا: «تتحقق السكينة والاستقرار والهدوء النفسي لدى الإنسان بنزول الملائكة، ما ينعكس على الكون في المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، والمظاهر الأخرى لا مانع منها من ناحية الشرع أو العقل175.

موعد ليلة القدر 2022

وبعد استعراض موضوع علامات ليلة القدر 2022 الصحيحة بالأدلة من السنة النبوية، فيتسائل البعض أيضا عن موعدها، وفي هذا المجال قال الدكتور علي جمعة: اقتضت حكمة الله أن يُخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى.

وتابع جمعة: اختلف الفقهاء في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

دعاء ليلة القدر 2022

أما بالنسبة لموضوع دعاء ليلة القدر 2022 أو في أي عام، فقال المفتي السابق إنّ للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.