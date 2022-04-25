«الحاج سيد» يحكي لـ«المسافر» عن تأثره بوفاة والدته: كانت بتصرف على ولادي

عرض برنامج «المسافر»، على تليفزيون جريدة «الوطن»، قصة الحاج سيد عبد الفتاح، الذي يتذكر والدته عند كل صلاة، والتقاه البرنامج في محطة مصر، إذ يستعد للسفر لمحافظة المنيا من أجل تهنئة أولاده، لافتا إلى أنه يعمل في مجال المعمار منذ عام 1973 ويعيش بمفرده في القاهرة لمرض زوجته.

يعيش في مسجد

وقال الحاج سيد، إنه يسكن في مسجد أسسه اللواء نشأت البنا، ويقيم به الصلاة ثم يحرسه، متابعا: «أصعب موقف حصل لي لما شوفت وأنا راجع من الجيش واحد وقع من القطر، حسيته إن أي واحد فينا ملوش قيمة مع أي حادثة يعني، وتاني موقف صعب هو وفاة أمي، صدمني جدا، الحمد لله رب العالمين».

يتذكر والدته مع كل صلاة

وأوضح الحاج سيد، أنه يتذكر والدته عند كل صلاة ويراها في المنام، مشيرا إلى أنها لا تتركه وتظهر له دائما، لافتا إلى أنه رأى رؤية يجلس وسط صالحين وطلب منها أن تجلس فقالت له أن ينتظر، مواصلا: «هي الله يرحمها كانت بتصرف على ولادي من معاش أبويا عشان عارفة إني على قدي في المصاريف والرزق، والحمد لله ربتهم وعلمتهم في المدارس».

أمنية تحققت بشكل آخر

وأشار الحاج سيد، إلى أنه كان يتمنى توظيفه في الأوقاف لكن لم يحدث هذا ولكنه حاليا مقيم في مسجد، مؤكدا أنه يشعر بأمان وسكينة في المسجد، والملائكة تحيط به، موضحا أنه صلى الاستخارة في ليلة 27 رجب، ورأى في المنام أنه يقرأ سورة الكرسي في السماء، مواصلا: «أنا جدي الحسين ومن الأشراف، ربنا يجعلنا مؤمنين، أنا نفسي أعمل عمرة إن شاء الله بس بجهز بنتي الأول».