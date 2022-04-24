دار الإفتاء تكشف الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، سؤال يشغل بال الكثيرين خلال هذه الأيام، ولذلك يبحثون عن سبل التقرب إلى الله في العشر الأواخر من رمضان، وسعياً لاغتنام ليلة القدر التي قال الله تعالى عنها «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل

وعن الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، وإذا صليت العشاء ونمت ثم استيقظت فهذا يسمى تهجدًا.

صلاة التهجد وقيام الليل

وعن الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التهجد يقع ضمن قيام الليل ولكن أخص منه فيكون بعد النوم، كما أن أفضل وقت في هذه المدة هو الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير يكون بانقسام الوقت من المغرب إلى الفجر على ثلاثة أوقات حتى يتبين الثلث الأول من الثاني من الثالث.

صلاة التهجد

وأوضح الدكتور أحمد وسام خلال حديثه عن الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، أن صلاة التهجد تتميز عن صلاة قيام الليل بأنها تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، وصلاة التهجد مثل قيام الليل تصلى ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، فعن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ».