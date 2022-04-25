الدولار يدفع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 2020.. كم السعر؟

انخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.275 دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020 متأثرًا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة وتوقعات بنك إنجلترا الأقل تشددًا، وتراجع مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 1.4% عن الشهر السابق في مارس، وهو أسوأ بكثير من توقعات السوق بانخفاض قدره 0.3%.

انخفاض النمو الاقتصادي البريطاني

وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى انخفاض ملحوظ في وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال شهر أبريل مع تعرض القطاع الإنتاجي لخسارة كبيرة في النشاط، كما يواجه المصنعون رياحًا معاكسة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، علاوة على انخفاض مؤشر ثقة المستهلك Gfk إلى أدنى مستوى قياسي في أبريل، وتقوم أسواق المال حاليًا بتسعير حوالي 150 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة الإضافية لبنك إنجلترا بنهاية العام من 160 نقطة أساس يوم الجمعة الماضية.

توقعات بالتراجع خلال عام

تاريخيًا، وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.86 دولار في ديسمبر من عام 1957، ومن المتوقع تداول الجنيه البريطاني عند 1.28 دولار بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 1.26 في غضون 12 شهرًا.

يذكر أنه يجرى تحديد سعر الصرف الفوري للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي وتبادله في نفس اليوم، يتم تحديد السعر الآجل للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي اليوم ولكن للتسليم والدفع في تاريخ مستقبلي محد في وقت سابق.

على الصعيد المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، 24.21 جنيه للبيع، و23.77 جنيه للشراء، وذلك في البنك الأهلي المصري، الأكبر حكوميًا من حيث حجم الأصول.