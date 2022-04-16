سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت 16 أبريل 2022

تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» على سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك المصرية، خاصة للراغبين في السفر، أو الذين ينتظرون حوالات خارجية، حيث يبحث عن أفضل البنوك للبيع أو الشراء

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي العاملة في مصر، سواء الحكومية أو الخاصة وفق آخر معاملات البنوك يوم الخميس الماضي «آخر أيام الأسبوع بالنسبة للبنوك»، والتي جاءت كالآتي:

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه استقرارًا في أغلب البنوك العاملة في مصر، حيث سجل في بنك الإسكندرية نحو 24 جنيهًا للشراء، و24.24 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري 23.91 جنيه للشراء، و24.21 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد نحو 24.02 جنيه للشراء، و24.22 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 23.94 جنيه للشراء، و24.9 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي

وسجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي نحو 20.04 جنيه للشراء، و24.21 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع في بنك عودة.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وبلغ سعر الدولار الأمريكى في بنك أبو ظبي الإسلامي 18.46 مقابل 18.38 جنيه للشراء.

- وبيع ببنك البركة بسعر 18.46مقابل 18.36 جنيه للشراء.

- سجل الدولار ببنك مصر سعر 18.42مقابل 18.35 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر 18.42 مقابل 18.35 جنيه للشرء.

- بيع الدولار ببنك كريدي أجريكول بسعر 18.44 مقابل 18.34 جنيه للشراء.