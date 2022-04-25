مستشار الرئيس للشؤون الدينية: رمضان الكريم يُعد شهر الشكر

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن رمضان الكريم يُعد شهر الشكر، حسبما ورد في قول الله عز وجل «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ على مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

كل كلمة في كتاب الله موضوعة بحكمة وميزان وعن قصد

وأضاف «الأزهري»، خلال تقديمه برنامج «لحظة صفا»، الذي يُذاع على راديو «9090»، أن الله عز وجل قال فى ختام آية الصيام «ولعلكم تشكرون»، مؤكدًا أن كل كلمة في كتاب الله موضعه بحكمة وميزان وعن قصد، كما أن المراد من الآية الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يملأ وجدان الإنسان من خلال شهر رمضان بمعنى الشكر، موضحا أن أول من وصفه الله بمعنى الشكر هو الله «وصف نفسه بمعنى الشكر».

حثنا الإسلام على تقوية صلاة المودة والمحبة والتآخي بين الناس جميعا

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن العلماء ذكروا أن الشكر هو الثناء الجميل، وذلك بقول الله تعالى «إن الله شاكر عليم»، أي يسجل لكم كل أمر حسن فعلتموه ويثنى به عليكم، ولا يحرمكم من بركته، ولا يضيع أبدا، ويبقى لكم ذخرا يوم القيامة، «لقد حثنا الإسلام على تقوية صلاة المودة والمحبة والتآخي بين الناس جميعا، فقال تعالى (وقولوا للناس حسنا) وأمرنا الشرع بسلوك أى طريق يؤدى إلى ذلك».

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أن من هذه الطرق إفشاء السلام لكل أحد بالقول أو بالفعل أو كليهما معا، ونبذ التعصب والعنف بكل صوره، مشددًا على ضرورة أن يقوم الإنسان بواجب الشكر لله تعالى، وأن يكون حافظا للجميل غير منكر له ولا معاند فيه، وعلينا أن نتصف بأوصاف الخالق العظيمة، ونأخذ منها في حدود قدراتنا البشرية، و مفتاح الشكر هو أن تكون مقدرا لكل ذرة إحسان قدمت إليك من الله ثم البشر.