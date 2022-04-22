أسامة الأزهري: رمضان شهر الكرم والأدب والدعاء والتقوى واليسر والكمال

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن شهر رمضان ليس فقط هو شهر القرآن، ولكنه شهر الكرم والأدب والدعاء والتقوى واليسر والكمال وقبول العذر والصبر والقرب والطمأنينة والهدي والاستجابة والوقاية والمنافسة والإحسان.

الأزهري: زي ما رمضان شهر التيسير فهو أيضًا شهر الإكمال

وأضاف «الأزهري» خلال تقديمه لبرنامجه لحظة صفا، والمذاع على راديو 9090، أن شهر رمضان أيضًا هو شهر التكبير أو التعظيم لشعائر الله، إذ أن شهر رمضان هو شهر تعظيم الشعائر، موضحًا: «زي ما رمضان شهر التيسير فهو أيضًا شهر الإكمال، وهو شهر تكبير المولى وتعظيم شعائر الله في القلوب، ومعنى تعظيم الشعائر فهو معنى قرآني عظيم، ومن صميم مقاصد الشريعة».

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أن مقاصد الشريعة تتضافر على أن تغرس في نفس الإنسان الامتلاء بالتوقير والتعظيم والتبجيل والتفخيم بشأن الألوهية الأمجد الأعظم، وقال الله تعالى: «مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا» فهي آية قرآنية تنادي عباد الله جميعًا، وكل إنسان على وجه الأرض بتوقير مقام الألوهية العظيم.

وأكد أن الله قد فرض علينا الصيام لتكبير الله، وتعظيم شعائره سواء أكان في الصيام أو الحج، موضحًا: «الله فرض علينا الحج لتكبير الله وتعظيم شعائره، وتستطيع أن تأخذ ذلك المعنى في الزكاة وكلمة الشهادتين وهما رأس الإسلام، وكذلك في بقية العبادات والشعائر، ورمضان هو شهر تعظيم الشعائر».