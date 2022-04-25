حكاية شارع الشريفين.. من استقبال «أم كلثوم» لملتقى ممارسي الإسكيتنج

في مشهد يجمع بين الرقي والفخامة وعبق التاريخ، تطل علينا شوارع وبنايات القاهرة الخديوية وسط العاصمة التي أسسها الخديوي إسماعيل، التي لا تقل جمالا عن المدن الأوروبية، وبنظرة متعمقة لهذه الشوارع نجد شارع الشريفين، الذي يقع في وسط القاهرة الخديوية، تميز هذا الشارع بوجود أعرق المباني القديمة التي شهدت على استقبال الفنانين.

شارع الشريفين يقع في قلب منطقة البورصة، التي تعد أحد أبرز المناطق بوسط البلد، وأكثرها تاريخية وآثرية، يأتيها المواطنون والسياح من كل صوب وحدب، لرؤية عمارتها المميزة، والتى ضاهت العمارة الأوروبية، وجمالها فاق جمال مدن القارة العجوز، فضلا عن وجود مبنى الإذاعة الذي كان يستقبل كوكب الشرق «أم كلثوم» وغيرها من الفنانين العظماء، ليتحول بعد ذلك لمنطقة رياضية لممارسي رياضة الإسكيتنج أو الباتيناج، ليصبح ملتقى شباب الإسكيتنج في مصر وأطلقوا عليه اسم «الممر».

صعوبة الدخول لشارع الشريفين لغير السكان

وتعليقا على ذلك يروي المهندس مجدي العزازي صاحب الـ70 عاما، أنه عاش وتربى في شارع الشريفين، موضحا أن هذا الشارع قديما، كان لا يستطيع أحد أن يدخله من غير سكان المنطقة، قائلا: «انا والدتي من مواليد حي الجمالية وكانت عايشه هناك اما نقلت هنا أهلها مكنوش بيجوا عندها بسبب صعوبة الدخول والاجراءات اللي كانت بتتعمل عشان يدخلوا» حسب ما رواه في حديثه مع «الوطن» خلال جولتها داخل الشارع.

استقبال أهالي شارع الشريفين لأم كلثوم في ممر شرفي

وأوضح «العزازي» أن كوكب الشرق «أم كلثوم» كانت تقف بسيارتها في بداية الشارع، وسكان المنطقة يتجمعون في شكل ممر شرفي لها هاتفين لها بكل الحب الكامن بداخلهم تجاهها، مشيرا إلى أن الشارع تغير كثيرا عن الأيام الماضية حتى الاسم تغير من «الشريفين» لـ«الممر»، وأصبح ملتقى لممارسى رياضة الإسكيتنج على مستوى القاهرة، منذ ما يقرب من عامين، قائلا: «الحكاية بدأت بشخصين جايين يلعبوا في مكان فاضي وهادي وبعدها بدأت الناس تجيله من كل ناحية» حسب ما ذكره.

شارع الشريفين أصبح ملتقى لاعبي الإسكيتنج في مصر

وأضاف عمار الشهير بـ«تربو» أحد أشهر مدربي الإسكيتنج في شارع الشريفين، أو ما يطلقوا عليه اسم «الممر»، أن رياضة الإسكيتنج «اللعب بارتداء أحذية مزودة بالعجل»، هى رياضة تستهوي الجميع للممارسة، موضحا أنه جاء إلى شارع «الممر» في عام 2021، بسبب شهرة وهدوء المكان والأجواء المناسبة لممارسة الرياضة، قائلا:«أما الدنيا اتقفلت قدامنا في لعب الإسكيت لقينا المكان دا الجو فيه مناسب جدا للعب، وبقى ملتقى لاعبى الإسكيتنج في مصر الناس بتجيله من كل حتة في مصر» حسب تعبيره.

عقارات شارع الشريفين ذات طابع معماري

يضم شارع الشريفين أو«الممر» حسب ما أطلقوا عليه، ما يقرب من 9 عقارات ذات طابع معماري متميز، على رأسها مبنى الإذاعة الذي شهد على تاريخ أعظم الفنانين، ومباني البورصة والبنك الأهلي وقناة السويس.