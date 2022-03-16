تفاصيل زيارة ابنة عمرو دياب للقاهرة.. جولة قصيرة بين وسط البلد والمعز

كشفت جنا عمرو دياب، عن كواليس زيارتها للقاهرة، اليوم، والتي جاءت بشكلٍ مفاجئ، إذ أنها تعيش في الخارج منذ وقتٍ طويل.

ونشرت جنا عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور على هامش زيارتها للقاهرة، إذ تبين أنها قضت جولة بين منطقة المعز، ووسط البلد، وأبرزت حجم التطورات التي برزت في ميدان التحرير خلال الفترة الأخيرة.

جنا عمرو دياب ترسم «الحناء» داخل منطقة المعز

وحرصت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، على التقاط مجموعة من الصور مع المارة في منطقة المعز، بجانب رسم «الحناء» على يديها، والاستماع إلى موسيقى العود، على أحد مقاهي منطقة المعز الشهيرة.

متابعو عمرو دياب يرحبون بابنته: نورتي مصر

وحظيت زيارة جنا عمرو دياب، بردود فعل واسعة على موقع انستجرام، إذ رحب بها مجموعة كبيرة من المواطنين، إذ قال أحدهم: «نورتي مصر»، فيما قال آخر: «أهلا بيكي في شارع المعز».

تفاصيل زيارة ابن عمرو دياب للقاهرة

يذكر أنّ عبد الله ابن الفنان عمرو دياب، كان في زيارة قصيرة للقاهرة، منذ فترة، حيث انتهى من تسجيل أغنية جديدة داخل أحد مناطق القاهرة، ومن المُقرر الكشف عنها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، في وقتٍ سابق لـ«المهرجان»، أنّ الفنان الكبير عقد عدة اجتماعات مع شركة الاتصالات، خلال الأيام الماضية؛ ليضع تصور الأغنية وعرضها من عدمه خلال الشهر الكريم.

الأغنية سجلها دياب، خلال نهاية شهر يناير الماضي مع ابنه في أحد استوديوهات الصوت بالقاهرة، وصور نجله مشاهدها خلال تواجده بالقاهرة في الإجازة السنوية التي يقضيها في القاهرة.