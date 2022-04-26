نشأت الديهي يحتفي بالدور الوطني للصحف الخاصة في 30 يونيو

احتفى الاعلامي نشأت الديهي، بالدور الوطني للصحف الخاصة، الذي ظهر جليا في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، وقال في برنامجه بالورقة والقلم، المذاع على فضائية «تن» إنه التقى الدكتور عبد المنعم سعيد، وتحدث معه عن الإعلام المؤيد للدولة الذي ظهر دوره في مسلسل الاختيار 3.

دور الصحف الخاصة والوطنية قبل ثورة 30 يونيو

أضاف الديهي: «اتكلمنا عن الدور الوطني للصحف، وازاي المادة الأرشيفية اللي استعانت بها دراما الاختيار 3 بما يخدم سير الأحداث، كلها مأخوذة من صحف خاصة، وعلى رأسها الوطن والمصري اليوم والشروق واليوم السابع»، لافتا إلى أن صناع الاختيار، بحثوا عن عناوين تخدم سياقهم الدرامي فوجدوها في الصحف الخاصة، وليس الأهرام والأخبار والجمهورية.

الصحف الخاصة انتصرت لإرادة الشعب المصري في 30 يونيو

وأكد أن الصحف الخاصة انتصرت لإرادة الشعب المصري في 30 يونيو 2013، رغم أنها كانت مملوكة لرجال أعمال، لكن هذا عكس الصحف والقنوات الخاصة في 25 يناير 2011، لأنها «خربت الدنيا»، مشيرا إلى أنه في عام 2011، كان كل رجل أعمال لديه قنوات، ويستخدم بعض الصحفيين والإعلاميين وهذا أمر معروف، لافتة إلى أنه كان هناك شراء الذمم، وظهر رؤساء تحرير مرتزقة، وزعماء وسماسرة، في الفترة من 2011 حتى 2012.

الإعلام سلاح مهم

ولفت الإعلامي، إلى أن الإعلام سلاح مهم، وهو ما دفع بعض رجال الأعمال الأمريكيين، إلى شراء صحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز من أجل خدمة مصالحهم.