نيويورك تايمز: فوز لوبان بانتخابات فرنسا سيكون زلزالا سياسيا «يدعم روسيا»

يراقب المسؤولون الأمريكيون بقلق الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مدركين أن نتيجة التصويت يوم الأحد المقبل، قد تتعثر في علاقات الرئيس بايدن مع أوروبا، وتكشف عن انقسامات خطيرة في الديمقراطية الغربية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعد شريكًا مهمًا للولايات المتحدة، حيث أعاد بايدن بناء العلاقات مع أوروبا، وعزز الديمقراطية، وأقام تحالفًا ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن ماكرون يخوض منافسة شديدة مع مارين لوبان، المرشحة اليمينية المتطرفة، وهي تمثل «محرض شعبوي»، على غرار الرئيس السابق دونالد ترامب، تحتقر العولمة في الاتحاد الأوروبي، وتنتقد الناتو وتنظر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كحليف.

فوز لوبان يعقد جهود بايدن لعزل روسيا ومساعدة أوكرانيا

وتابعت الصحيفة إن فوز لوبان قد يؤدي إلى تعقيد جهود بايدن لعزل روسيا ومساعدة أوكرانيا، لكن الاحتمال الحقيقي لقيادة فرنسا القومية هو أيضًا تذكير بأن الفترة الأخيرة من التعاون الأمريكي الأوروبي بشأن القضايا السياسية والأمنية، مثل روسيا والديمقراطية، قد تكون هشة، حيث اتخذت بولندا والمجر، وكلاهما عضو في الناتو، منعطفات استبدادية، وقد أثار رد فعل ألمانيا القوي بشكل مفاجئ على الغزو الروسي لأوكرانيا انتقادات محلية بالفعل.

ونقلت الصحيفة عن تشارلز أ. كوبشان الأستاذ في جامعة جورج تاون الذي كان مدير أوروبا لمجلس الأمن القومي خلال إدارة أوباما: «إن وصول حكومة يمينية إلى السلطة في فرنسا سيكون بمثابة زلزال سياسي من شأنه أن يرسل إشارة مقلقة حول الصحة السياسية العامة للعالم الغربي». وأضاف: «هذه لحظة رائعة للوحدة والعزم الأوروبيين. لكن انتخاب لوبان سيثير بالتأكيد أسئلة عميقة حول المشروع الأوروبي».

حزب لوبان حصل على قرض من بنك روسي

وخلال المناظرة الأخيرة، ذكّر ماكرون الناخبين بأن حزب السيدة لوبان حصل على قرض من بنك روسي، قائلا: «أنت تعتمدين على السيد بوتين»، وأصرت لوبان على أنها «امرأة حرة تمامًا»، وقالت إنها سعت للحصول على أموال أجنبية بعد أن رفضت البنوك الفرنسية إقراضها، كما سعت إلى صرف النظر عن الاتهامات بأنها متعاطفة مع أهداف الحرب الروسية، معلنة تضامنها المطلق مع الشعب الأوكراني.

ضربة لمشروع بايدن لتعزيز الديمقراطية

وقال دانييل باير المدير بالإنابة لبرنامج أوروبا في مؤسسة كارنيجي إندومنت الدولية، إنه بالنسبة لفريق بايدن، فإن تداعيات فوز لوبان ستمتد إلى ما هو أبعد من السياسات تجاه روسيا وستوجه ضربة لمشروعه لتعزيز الديمقراطية ضد الاستبداد في جميع أنحاء العالم، وقال «بايدن يرى هذه اللحظة على أنها صراع بين الديمقراطية والاستبداد، وعلى المدى الطويل، من المؤكد أن وجود واحدة من الديمقراطيات الأكثر احترامًا وتقدماً في العالم تنتخب شخصًا غير ليبرالي سيكون بمثابة نكسة لقضية الديمقراطية على نطاق واسع».