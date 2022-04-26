الإحصاء: زيادة نسبة الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية بنسبة 5.5%

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 4 /2022 النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى عام 2020.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمـالي كمية الإنـتاج الـســمكي بلغت 2٫01 ملـيون طـن عام 2020 مقابل 2٫03 ملـيون طن عـام 2019 بنســبة انخفــاض قدرها 1.4%.

78.9 % نسبة إنتاج المزارع السمكية

وبيّنت الإحصاءات أنّ كمية الإنتاج السمكى بالمصايد الطبيعية «المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة»، 418.6 ألف طن عام 2020 مقابل 397.0 ألف طن عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 5.5%.

واحتلت المزارع السمكية المرتبة الاولى من حيث الإنـتاج بنـسبة 78٫9 ٪ يلـيها إنـتـاج البحيرات بنـسبة 11٫8٪ ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 5٫0٪ فالمياه العـذبة بنـسبة 4٫0٪ وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫3٪ من إجمالي الإنتاج السمكي.

كما أظهرات الإحصاءات أنّ انتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1٫59مليـون طن عام 2020 مقابل 1٫64مليـون طـن عام 2019 بنسـبة انخفاض قدرها 3٫0٪ عن العام الســابق.

المزارع السمكية وحقول الأرز في الإنتـاج السـمكي

- تحتل المرتبة الأولى فى الإنتـاج السـمكي مجموعة الأسماك العظميـة «بلطى ، بـورى ، دنيس ، قـاروص ، مــوسى ، مرجـان»، بنســبة 98٫1٪، تليها القشريات «جمبري، كابوريا»، بنسبة 0٫8٪ ثم الأصناف الأخرى بنسـبة 0٫7٪ تليها الـرئويات «قواقع ومحار»، بنسبة 0٫3٪ ثم الرخويات «سبيط»، بنسبة 0٫1٪ من إجمالى الإنتاج السمكي.

وبلغ إنتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة للإستزاع السمكي «بركة غليون»، بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية 200 طن ومن أسماك المياه العذبة 2000 طن، وبلغ إنتاج الجمبرى1140 طنا.