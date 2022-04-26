4 موبايلات يقل سعرها عن 3000 جنيه في السوق المصرية.. تعرف عليها

إذا كنت تبحث عن هاتف محمول به كل الإمكانيات بسعر جيد أقل من 3000 جنيه، تقدم لك «الوطن»، في هذا التقرير أفضل 4 موبايلات من شركة نوكيا وانفينكس، وسامسونج.

هاتف Nokia G20 بسعر 3150

وبحسب أحمد الماحي، أحد تجار الموبايل، في الجيزة، فإن هاتف نوكيا Nokia G20، يعتبر أفضل الهواتف في حدود 3150 جنيه، حيث يأتى الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، بدقة عالية، وشاشة بحجم 6.52 بوصة، وبطارية 5050 مللي أمبير.

واضاف أن الهاتف يدعم الهاتف شريحتين، ويدعم الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G، وشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.52 بوصة، ومعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio G35 ذو الثمانية أنوية بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320 رباعي الأنوية مثل معالج هاتف الـ Realme C21 والـ Infinix Hot 10 Play .

هاتف أنفينكس هوت 11، بسعر 2999 جنيه

وتابع الماحى، أن شركة أنفينكس طرحت هاتف هوت 11، بسعر 2999 جنيه، حيث يأتى الهاتف بأبعاد 171.8x78x8.9 ملم ، ويدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim، والشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة من الأعلى وتأتي من نوع IPS LCD بمساحة 6.82 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 720×1640 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 263 بكسل لكل إنش مع توافق الشاشة الكامل للوضع المظلم الـ Dark Mode لتحويل الهاتف بالكامل إلى اللون الأسود.

واشار «الماحى»، إلى أن الهاتف يأتى بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، ويدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه في منفذ منفصل.

هاتف ريل مى C11 بسعر 2950 جنيه

وأكد «الماحى»، أن شركة ريلمي طرحت Realme C11 2021، والمخصص للفئة الاقتصادية ذات السعر مقابل القيمة، حيث يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، شاشة عالية الدقة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، و بجودة +HD، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3، تحتوي على نوتش على هيئة قطرة ماء أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو وصور السيلفي.

Samsung Galaxy A02 بسعر 2990 جنيه

وشار الماحى إلى أن هاتف Samsung Galaxy A02 جاء بسعر 2990 جنيه يعتبر ضمن الفئة المتوسطة، بحجم شاشة 6.5 بوصة، وبدقة 1600*720، مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة، بأبعاد 20:9، واستحواذ 81.9%، مع فتحة للكاميرا الأمامية في المنتصف على شكل قطرة ماء waterdrop notch.

ويعمل هاتف سامسونج a02 بمعالج من شركة ميدياتك وهو MediaTek MT6739W، رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجاهرتز (Cortex-A53)، بدقة تصنيع 28 نانومتر