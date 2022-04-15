شركتا «نوكيا و إريكسون» توقفان أعمالهما في روسيا لأجل غير مسمى

أعلنت «نوكيا»، خروجها من روسيا، كما أوقفت منافستها «إريكسون»، أعمالها هناك إلى أجل غير مسمى، ما يثير الشكوك حول قدرة البلاد على بناء شبكات 5G فائقة السرعة.

وبحسب CNN Business، أعلنت شركة الاتصالات الفنلندية أن البقاء في روسيا لن يكون ممكنا بالنظر إلى هجوم الرئيس فلاديمير بوتين المستمر على أوكرانيا.

نوكيا: يمكننا الآن إعلان خروجنا من السوق الروسية

وقالت نوكيا في بيان: «خلال الأسابيع الماضية، علقنا عمليات التسليم، وأوقفنا الأعمال الجديدة وننقل أنشطتنا المحدودة في مجال البحث والتطوير إلى خارج روسيا». وأضاف: «يمكننا الآن إعلان خروجنا من السوق الروسية»، وهذا يجعل هواوي الصينية هي المزود العالمي الوحيد الثالث شبكات 5G التي لا تزال نشطة في البلاد.

وفرضت الحكومات الغربية عدة جولات من العقوبات على روسيا منذ الغزو، بما في ذلك قيود على واردات التكنولوجيا المتقدمة إلى البلاد، لكنهم شددوا على الحاجة، لأسباب إنسانية، للحفاظ على شبكات اتصالات عاملة لتمكين الروس من الوصول إلى المعلومات من الخارج.

إريكسون تعلق أعمالها في البلاد إلى أجل غير مسمى

وقالت نوكيا إنها ستهدف إلى توفير الدعم اللازم لصيانة الشبكات وإنها تتقدم بطلب للحصول على تراخيص لضمان الامتثال للعقوبات، وفي غضون ذلك، قالت إريكسون، إنها ستعلق أعمالها في البلاد إلى أجل غير مسمى وتضع عمالها في إجازة مدفوعة الأجر.

وكانت قد أوقفت بالفعل جميع عمليات التسليم للعملاء في روسيا أواخر فبراير، وتركت الشركات الغربية أعمالها في روسيا بأعداد كبيرة بعد بدء الغزو في أواخر فبراير.

وتواجه روسيا الآن المهمة الشاقة المتمثلة في بناء بدائل محلية للمنتجات والخدمات الغربية، ربما بمساعدة الموردين الصينيين يمكن أن تمتد هذه المهمة إلى الجيل المقبل من الإنترنت، وتعد Nokia و Ericsson من أكبر مزودي شبكات الهاتف المحمول 5G في العالم - الإنترنت فائق السرعة الذي سيعزز مجموعة من التقنيات المستقبلية.

شبكات الجيل الخامس التجارية والتجريبية على مستوى العالم

على مدار السنوات الأربع الماضية ، أطلقت الشركات أكبر عدد من شبكات الجيل الخامس التجارية والتجريبية على مستوى العالم وأطلقت إريكسون 216 شبكة ونوكيا 200 - وفقًا لكاجان، مزود البيانات المملوك لشركة S&P Global Market Intelligence.