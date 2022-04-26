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السيسي: التحديات على مدار السنوات الماضية كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم

كتب:

محمود البدوي
07:27 م | الثلاثاء 26 أبريل 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، مسلميه ومسيحييه، بالأعياد المباركة، وذلك أثناء حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية. 

وقال الرئيس، حسب ما نقلته قناة «extra news»، في نبأ عاجل لها: «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى».

وأضاف «السيسي» أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات التي تواجهها مصر عظيمة، لكن نجاحاتنا كانت أعظم. 

وكان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى مقر إفطار الأسرة المصرية السنوي، الذى يشارك فيه عدد كبير من الوزراء والسياسيين والمسؤولين والمواطنين.

 

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