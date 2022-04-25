مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24.. السيسي يهيئ الأجواء لمبادرة صلح

شهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24، والتي جاءت بعنوان الخاطفين والمخطوفين، لقاءً بين وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) مع اللواء عباس كامل (جمال سليمان)، بعد لقاء وزير الدفاع مع عدد من السياسين والمفكرين ورجال الإعلام والفنانين لتهيئة الأجواء للرئيس محمد مرسي لطرح مبادرة تعيد جمع القوى السياسية معًا.

محادثة محمد مرسي مع خيرت الشاطر

على الجانب الآخر يتحدث محمد مرسي (صبري فواز) مع خيرت الشاطر (خالد الصاوي)، عن المبادرة التي من المقرر أن يطرحها الرئيس، ولكن يرفض الشاطر الأمر تمامًا ويقول له إن تلك المبادرة سوف تؤدي إلى طمع المعارضة فيهم، كما انتقد حديث وزير الدفاع مع الأحزاب السياسية، وذلك ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24

بينما تطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24 إلى واقعة خطف عدد من جنود الجيش في سيناء، وتابع رجال الأمن في كل القطاعات جهودهم في الوصول إلى الجنود المختطفين.