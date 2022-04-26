السيسي: خطواتنا ثابتة وراسخة.. وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء لمصرنا العزيزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن خطواتنا كانت ثابتة وراسخة، وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة.

وذكر السيسي، أن دعم الاشقاء العرب في عام 2013 وما بعدها ساهم في الحفاظ علي الدولة المصرية.

وأضاف «السيسي»، خلال حديثه بحفل إفطار الأسرة المصرية، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، وذلك حسبما ذكرت قناة «extra news»، في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى مقر إفطار الأسرة المصرية السنوي، الذى يشارك فيه عدد كبير من الوزراء والسياسيين والمسؤولين والمواطنين.