أسامة الأزهري يوضح مقاصد الزكاة في الإسلام وفضائلها

قال الدكتور أسامة الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن هناك بعض القراءات غير الجيدة للعلماء تجعل الآخرين لا يرون الجمال في الدين الإسلامي، مبينا أن الكرم عادة هامة من عادات العرب وهذه الأيام العشر الأواخر من رمضان الكرم فيها مطلوب لأنها إحدى صفات الله.

قصة أعرابي أصبح ثريا بسبب كرمه

أضاف «الأزهري» خلال استضافته في برنامج «يحب الجمال» المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، أنه في أحد القصص ورد خروج الحسن والحسين ومعهما أبو دحية الأنصاري وعبد الله بن جعفر من مكة إلى المدنية، وبعد أن اشتد المطر دخلوا خيمة أعرابي فأقاموا عنده 3 أيام حتى توقف المطر فذبح لهم الأعرابي شاه.

وأكمل: عندها قال عبد الله للأعرابي إذا جئت المدينة فسأل عنا، فاحتاج الأعرابي السفر إلى المدينة بعد سنوات وسافر بالفعل والتقى بالحسن وطلب منهم أن يساعده بعد أن أصبح فقير لذا أعطاه 100 ناقة وجمل والرعاة، وأعطاه الحسين 1000 ناقة وأعطاه عبد الله بن جعفر 100 ألف درهم، وأبو دحية قدم الغذاء لهذه النوق، ومن بعدها أصبح هذا الأعرابي أحد الأثرياء فيما بعد بسبب كرمه.

3 مقاصد للزكاة في الإسلام

وأوضح من علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أنه من الخطأ التصور أن الزكاة من أجل دحض الفقر فقط ولكنها موجودة للكفاف والتسهيل على المتعسر، وإعطاء الأشخاص الذين تعرضوا لأزمة مالية.