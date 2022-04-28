مع قرب انتهاء رمضان.. «الإفتاء» تكشف عن حكم دعاء ختم القرآن الكريم وفضله

وجه أحد الأشخاص سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه: «ما حكم الدعاء بعد ختم القرآن الكريم؟» ويطلب من دار الإفتاء بيان فضله، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية عبر موقعها الالكتروني، بينت فيها حكم دعاء ختم القرآن وفضله.

حكم دعاء ختم القرآن الكريم

وكشفت دار الإفتاء، أن الدعاء عقب ختم القرآن الكريم مستحب، وهو أرجى للقبول والاستجابة؛ فعند ختم القرآن تنزل رحمات الله على عباده، ومن الأمور المستحبة ختم القرآن الكريم، وهو عادةُ العُبَّاد والصالحين طوال العام.

حكم دعاء ختم القرآن

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الإمام السيوطي قال: «والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل؛ لما رواه الدارمي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر، وأول الليل في ركعتي سنة المغرب».

فضل دعاء ختم القرآن الكريم

وأضافت دار الإفتاء، أنه روي عن ابن المبارك أنه يُستَحَبُّ الختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار، ويُسَنُّ صوم يوم الختم، وأن يحضرَ أهله وأصدقاؤه، وعن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمعَ أهله ودعا، وأخرج ابن أبي داود عن الحكم بن عتيبة قال: «أرسل إلي مجاهد وعنده ابن أبي أمامة رضي الله عنه وقالا: إنَّا أرسلنا إليك لأنَّا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن، وكانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقول: عنده تنزل الرحمة».

حكم دعاء ختم القرآن وفضله

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه بناء على ما سبق، فالدعاء عقب ختم القرآن الكريم مستحبٌّ شرعًا، وهو مُستَجَابٌ بمشيئة الله تعالى؛ لأن ختم القرآن الكريم من الأعمال التي يستجاب عقبها الدعاء، وعند تتنزل الرحمات.