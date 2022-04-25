دار الإفتاء توضح حكم شرب الماء حتى التشهد في أذان الفجر

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يُدعى «محمد»، حول مدى حكم الشرع في استكمال الإنسان شرب المياه مع أذان الفجر، ودخول المؤذن في التشهد « أشهد أن لا إله إلا الله»، إذ ذكر الورداني، أنه يجب على الإنسان التوقف عن الشرب بمجرد أن يبدأ الأذان بـ «الله أكبر»، ولا يصح شرب المياه بعد ذلك، «مينفعش نستنى لما يتشاهد عشان نوقف الشرب، مفيش حاجة اسمها لما يتشاهد».

التوقف عن الأكل والشرب عند نطق المؤذن «الله أكبر»

وأضاف «الورداني»، خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا»، الذي يُذاع على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه عندما ينطق المؤذن «الله أكبر» يجب التوقف عن الأكل والشرب، «أول ما يقول أول حرف وهو الـ (ا) بتاع الله أكبر لازم نوقف، لأن ده معناه إن خلاص الوقت دخل، إحنا مش بنصوم بالأذان، الأذان مجرد علامة على دخول التوقيت، إحنا بنصوم بطلوع الفجر، أول ما ييجي وقت الفجر، يعني لو واحد في مكان مش جنب مسجد ومسمعش الفجر بيصوم إزاي؟ بيصوم على التوقيت».

الأذان علامة على دخول وقت الإمساك عن الطعام والشراب

وأوضح أنه عندما ينطق المؤذن لفظ الجلالة «الله أكبر» يعني وقت الأذان قد دخل، ويجب الامتناع عن الشرب والطعام، «فكرة الشرب حتى التشهد دي قعدت أبحث عنها كتير وأعرف هي جت منين، لقيتها كانت فكرة لطيفة جدًا، وهو أن التشهد هو ركن الأذان، يعني إحنا بنأذن عشان ركن التشهد، يبقى الأذان مش أذان غير لما نصل لركن التشهد، وهذا أمر غير صحيح، لأن الأذان علامة على دخول وقت الإمساك عن الطعام والشراب».

وتابع أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية: «الأذان علامة على دخول الوقت، أول ما يقول الله أكبر نمتنع ولا ننتظر إلى التشهد، ده واضح ولو سمحتم لازم الفكرة دي تزول عننا لأن الفكرة دي ممكن تؤثر على صيام الناس».