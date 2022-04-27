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السيسي لسلطان البهرة: أشكرك على جهدك واهتمامك بأضرحة آل البيت

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نرمين عفيفي
09:13 ص | الأربعاء 27 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين، وممثل السطان في مصر مفضل محمد حسين، قائلا «تسمحلي أرحب بيك ضيف عزيز غالي على مصر أنت والوفد المرافق ليك، وأشكرك على الجهد والاهتمام اللي بتقدمه لأضرحة آل البيت».

وأضاف الرئيس خلال افتتاح مسجد سيدنا الحسين عقب تطويره، «الشكر مش باسمي أنا، ده باسمي واسم كل المصريين، وكل سنة وأنتم طيبين، ودايما سعداء بوجودكم معانا وحضوركم لمصر في كل وقت».

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