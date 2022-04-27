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محمود مسلم

بث مباشر.. السيسي يتفقد أعمال تطوير مسجد سيدنا الحسين

كتب:

نرمين عفيفي
08:55 ص | الأربعاء 27 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، مسجد سيدنا الحسين بعد تطويره، ويتفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير المسجد الشاملة.

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عاجل .. الرئيس السيسي يفتتح مسجد الحسين بعد تطويره
بقلم نرمين عفيفي