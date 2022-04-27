بث مباشر.. السيسي يتفقد أعمال تطوير مسجد سيدنا الحسين كتب: نرمين عفيفي 08:55 ص | الأربعاء 27 أبريل 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، مسجد سيدنا الحسين بعد تطويره، ويتفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير المسجد الشاملة. اقرأ المزيد: السيسي: سبب النجاح في مصر أنه لم يكن هناك تآمر.. والاختيار عرض ما جرى بالواقع السيسي: تصنيف مصر الائتماني تراجع 6 مرات خلال أحداث 2011 وما بعدها السيسي: الفصيل الذي كان موجودا لعب دورا كبيرا في التشكيك على مدار 90 سنة عاجل .. الرئيس السيسي يفتتح مسجد الحسين بعد تطويره السيسي بقلم نرمين عفيفي