واتساب يصدر مميزات جديدة للمستخدمين.. تصفية وفلترة الدردشات

أعلن تطبيق واتساب عن طرح تحديثًا جديدًا من خلال منصة ويندوز العالمية من خلال القناة التجريبية الرسمية على متجر «Microsoft»، وبذلك يصل الإصدار إلى 2.2216.4.0، ويعمل التحديث الجديد من «واتساب» على إطلاق ميزة تتيح للمستخدمين تصفية الدردشات الخاصة بهم.

وقال موقع«wabetainfo»، إنه بعد الإفراج عن ميزة القدرة على عرض جميع رسائل المستخدمين المميزة بنجمة وواجهة مستخدم جديدة أثناء إجراء مكالمات صوتية في التحديث السابق، يواصل تطبيق واتساب العمل على ميزات جديدة.

وأضاف الموقع، أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على إضافة زر جديد في واجهة قائمة الدردشات يسمى «مرشح الدردشة»، وهو متاح بالفعل لحسابات الأعمال على «WhatsApp Business» لنظامي «Android» و«iOS».

وأشار إلى أن الزر الجديد يظهر للمستخدمين بعد تثبيت آخر تحديث «WhatsApp beta UWP 2.2216.4.0»، والذي يتيح للمستخدمين تصفية محادثاتهم من خلال 4 مرشحات متاحة الآن.

4 اختيارات للمستخدمين لفلترة الدردشات

وأوضح أن الـ4 اختيارات التي تمت إضافتها هي، كما يلي:

غير مقروءة

وستظهر جميع الدردشات غير المقروءة بعد تحديد هذا الاختيار، والذي سيقوم بعرض جميع المحادثات التي لم يتم فتحها وقراءتها بعد.

جهات الاتصال

يتيح هذا الفلتر رؤية قائمة جميع جهات الاتصال المحفوظة في دفتر العناوين الخاص بك.

غير جهات الاتصال

يعرض زر «غير جهات الاتصال» في تطبيق واتساب، إنشاء قائمة بجميع الدردشات غير المعروفة من الأرقام التي لم يتم تسجيلها من قبل على الهاتف.

المجموعات

ويتيح التطبيق زر «المجموعات» خلال التحديث الجديد، ومن خلاله سيقدم «WhatsApp» قائمة كاملة بجميع المجموعات التي تنتمي إليها والمحادثات الجماعية القديمة.

ولمعاينة هذه المميزات الجديدة، يجب التأكد من تنزيل آخر إصدار للتطبيق عبر فتح متجر Microsoft.