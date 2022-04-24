بنك على «موبيلك».. تفاصيل خدمة «الأهلي واتساب»: بطاقات وقروض وماكينات

يكثف القطاع المصرفي جهوده، لتقديم جميع الخدمات التحول الرقمي لعملائه داخل وخارج مصر، وقدم البنك الأهلي المصري، خدمة «واتساب» لجميع عملائه.

وقال البنك الأهلى فى بيان له، إن «واتساب» خدمة جديدة، تتيح للعملاء التعرف على منتجات وخدمات البنك الأهلي المصري المختلفة فى أنحاء الجمهورية.

خدمة الأهلى واتساب

نشر البنك الأهلي الخدمات التى يمكن للعميل الاستفسار عنها وهي:

معرفة أقرب فرع ماكينة صراف ألي «atm»

التعرف على الخدمات الإلكترونية التى يقدمها البنك

خدمة البطاقات الائتمانية

خدمة القروض بانواعها

خدمة الحسابات والاوعية الادخارية

خدمة معرفة أسعار العملات

خدمات التجار

خدمة الأهلي بوينتس والعروض

بالإضافة إلى الخدمات الذاتية.

وأكد البنك الأهلي، أن خدمة «واتساب» متاحة من خلال رقم البنك 19623.

وعن كيفية الاستخدام الدخول على موقع البنك، والضغط على الأهلي «واتساب» أو أستخدام qr الخاص بالبنك الأهلي المصري.

يذكر أن جميع البنوك الحكومية والخاصة، أعلنت خطة الشمول المالي، بإشراف البنك المركزي المصري، التي تم إطلاقها في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بشهر مارس الماضي.

وفى ذلك الوقت، أعلنت عدد من البنوك منها بنك عودة وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي، وبنك ناصر الاجتماعي، فتح حسابات للمرأة، إضافة إلى إصدار كارت فيزا خاصة بالسيدات.

البنك المركزي ومبادرة الشمول المالي

اشترك في مبادرة البنك المركزي، البنك الأهلي المصري، وأعلن فى ذلك الوقت عن الاشتراك في مبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري، بفتح جميع الحسابات للمواطنين، دون أي مصاريف إدارية، إضافة إلى تقديم بطاقة ميزة لمساعدة المواطنين في استخدامها بخطة الدولة التحول الرقمي، وتنفيذ مبادرة الشمول المالي فى جميع القطاعات.

وبدأ عدد كبير من مؤسسات الدولة في تنفيذ خطة التحول الرقمي، وتقديم الخدمات، إلى المواطنين عن طريق الخدمات الإلكترونية.