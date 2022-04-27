أرخص أماكن شراء مستلزمات وتجهيزات العرائس في القاهرة والجيزة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تزداد نسب الزواج فى المجتمع المصري، إذ أنه من عادات المصريين تأجيل أي مناسبة للزفاف لحين انتهاء شهر رمضان الكريم، ومع بداية أيام عيد الفطر المبارك، تعود الأفراح من جديد إلى الشارع المصري، حيث تزداد نسب حفلات الزفاف في أيام العيد بشكل واضح.

وتستعد الأسر المصرية لشراء الكثير من مستلزمات تأسيس منزل الزوجية، ما بين المفروشات المختلفة والأدوات الخاصة بالمطبخ، وغيرها من تجهيزات العرائس المختلفة.

وفي ظل ارتفاع الأسعار الملحوظ في الأسواق المصرية، يبحث الكثيرون عن أرخص الأماكن التي تبيع جميع تجهيزات ومفروشات العرائس بجودة عالية وأسعار مخفضة، تناسب جميع الأسر وبعيدًا عن المحلات والمولات التجارية التي ترتفع فيها الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، أرخص الأسواق التجارية والأماكن التي يستطيع أي مواطن من خلالها شراء مستلزمات وتجهيزات العرائس، وبأقل كثيرًا من الأسعار الموجودة بالمولات التجارية الكبري.

وتعد الأسواق الشعبية الكبيرة والشهيرة بوسط القاهرة من أكثر الأماكن التي تقدم أرخص الأسعار لجميع الاحتياجات المنزلية المختلفة، بما يتناسب مع الامكانيات المالية للأسر المتوسطة الدخل، حيث تحتوي على ماركات وأشكال مختلفة من مفروشات العرائس.

أرخص أماكن لبيع مفروشات العرائس في القاهرة

- سوق الثلاثاء بمنطقة الأزهر، بوسط القاهرة.

- وكالة البلح، على كورنيش النيل، بجوار أبراج نايل سيتي بوسط القاهرة.

- سوق وشارع الغورية، بحي الجمالية.

- سوق غزة، بمنطقة الزاوية الحمراء.

- شارع الأزهر، بمنطقة الأزهر بوسط القاهرة.

- سوق الجمعة، يُقام كل يوم جمعة، قرب مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة القديمة.

- سوق الموسكي، بوسط البلد.

أرخص الأسواق في الجيزة

- سوق الجيزة، بميدان الجيزة، بجوار جامعة القاهرة.

- سوق كرداسة، بالهرم.