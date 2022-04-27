شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي.. فائدة متناقصة 3%

تواصل البنوك المصرية تقديم جميع خدماتها للمواطنين، خاصة جميع أنواع القروض التي تساعد في تنمية الاقتصاد المصري، لاسيما أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أصبحت تحصل على دعم كامل من جميع البنوك المصرية، بالتزامن مع المباردرة الدائمة التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم هذه المشروعات.

وقرض التمويل العقاري، أحد الخدمات المهمة التي يحرص على استمراريتها البنك الاهلي المصري، نظرا لاهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بهذه النوعية من القروض، والتي تساعد على شراء الوحدات السكنية للأسر أو للشباب المقبلين على الزواج من محدودي الدخل.

ويقدم البنك الأهلي المصري الكثير من المميزات الخاصة على هذه النوعية من القروض، وبأقل فائدة ممكن. وتستعرض «الوطن» الشروط الخاصة بالحصول على قرض تمويل عقاري، والأوراق المطلوبة.

الشروط الخاصة للحصول على قرض محدودي الدخل

- صافي الدخل لا يقل عن 4500 جنيه شهريًا، على ألا يزيد الحد الأقصى عن 6000 جنيه شهريًا.

- أن يكون مصري الجنسية.

- مدة القرض تصل إلى 30 عامًا.

- الدفعة المقدمة لا تزيد عن 10% من سعر الوحدة.

- سعر الفائدة لا يزيد عن 3% وبشكل متناقص.

شروط الحصول على قرض متوسطي الدخل

- ألا يقل الحد الأقصى لصافي الدخل للأعزب عن 10 آلاف جنيه شهريًا، ولا يزيد عن 14 ألفا للأسر.

- أن يكون طالب القرض مصري الجنسية.

- مدة سداد القرض تمتد إلى 30 عامًا.

- ألا يزيد سعر الوحدة السكنية عن 1.1 مليون جنيه، وأن يكون العميل قام بسداد 15% من إجمالي قيمتها.

- إذا زاد سعر الوحدة عن 1.4 مليون جنيه، فيجب ان يكون العميل قد سدد على الأقل 20% من قيمتها.

- أن يكون طلب القرض من أجل وحدة سكنية بغرض السكن، وليست للإيجار السياحي، وأن تكون كاملة التشطيب، وبها كل المرافق من مياه، وغاز، وكهرباء، بحيث تكون جاهزة للسكن على الفور.

- سعر الفائدة، لا يزيد عن 3% متناقص.