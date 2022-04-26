البنك الأهلي: 420 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الـ18% حتى الآن

كسرت حصيلة بيع البنك الأهلي المصري لشهادات الادخار ذات العائد 18% حاجز الـ420 مليار جنيه حتى عصر اليوم، وسط توقعات بوصول حصيلة فروع البنك بالمحافظات إلى نحو 500 مليار جنيه قبل نهاية الشهر الجاري في نحو 34 يوما منذ طرح البنك للوعاء الادخاري الجديد عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 1% في 21 مارس الماضي.

حصيلة بيع شهادات الـ18% في فروع البنك الأهلي

وكشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن أن حصيلة جميع فروع البنك الأهلي بالمحافظات حتى عصر اليوم تخطت حاجز الـ420 مليار جنيه بعد طرح الشهادة الجديدة في 21 مارس الماضي.

وتوقع أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تصل حصيلة بيع شهادة الادخار بعائد الـ18% إلى نحو 500 مليار جنيه قبل انتهاء الشهر الحالي في ظل حالة الإقبال الشديد من قبل العملاء والمواطنين لاقتناء الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع وبمدة استحقاق لا تزيد عن 12 شهرا وبفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

رفع سعر الفائدة

وفي 22 مارس الماضي، أعلن البنك الأهلي المصري طرح وعاء ادخاري جديد بمعدل عائد بلغ 18% في اليوم التالي لقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة والإيداع والخصم بنحو 100 نقطة أساس أو ما يعادل الـ1% في أعقاب اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى رفع معدلات العائد على الفائدة في ظل حالة التضخم العالمي التي نجمت عن الحرب الروسية في موسكو.

ووصلت معدلات الفائدة التي أقرتها لجنة السياسة النقدية في جلسة استثنائية، 21 مارس الماضي، نحو 9.25% و10.25% و9.75% على التوالي إلى جانب سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75% بدلاً من 8.75%.