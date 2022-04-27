عاجل.. تعذر حضور المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة

تعذر حضور المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من محبسهم، لجلسة محاكمتهم المنعقدة في محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد، وسامح سعيد أحمد، والدكتور عادل محمد السيوي.

رشوة وزارة الصحة

وفي وقت سابق، أحيل المتهمين في القضية المعروفة باسم «رشوة وزارة الصحة»، إلى المحكمة الجنائية، إذ يواجه المتهم الأول تهمة الحصول على رشوة قيمتها 5 ملايين جنيه، وحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى لنفسه، وذلك من صاحب مستشفى خاص وبواسطة متهمين آخرين، إذ اتفق على تقاضي الرشوة مقابل استغلال نفوذه بوزارة الصحة، ليحصل على مزايا وقرارات من أجل وقف تنفيذ قرار إغلاق المستشفى الذي تبيّن أنّه بدون ترخيص.