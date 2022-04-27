القومي للحوكمة وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لتنمية القدرات

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلَا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، وجامعة بورسعيد ممثلة في الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة، اتفاقية تعاون مشترك عبر الفيديو كونفرانس، في مجالات الحوكمة والتطوير وإعادة الهيكلة الإدارية وتنمية القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية وغير ذلك من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إعداد وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والبحثية

وقالت الدكتورة شريفة شريف إن اتفاقية التعاون تشمل مجموعة من المجالات والأنشطة منها، إعداد وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والبحثية بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء الجامعي، ورفع وعي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول أسس الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.

التدريب وبناء القدرات من الركائز الأساسية لنجاح أى جهة

وأكدت الدكتورة شريفة شريف أهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى جهة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد في تحسين الأداء، مشيرة إلى أن رؤية المعهد تتمثل في أن یصبح مركز التمیز الرائد في تقدیم الاستشارات والأبحاث والتدریب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا.واستعرضت شريف ما يقدمه المعهد من برامج تدريبية مختلفة على المستوى الوطني والأفريقي، والتعاون مع المؤسسات والجامعات الدولية وشركاء التعاون في تقديم مجموعة من البرامج المتنوعة.

من جانبه أكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد أهمية هذا التعاون لما له من مردود مهم في إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، عن طريق تنفيد حزمة من البرامج التدريبة لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، وأيضا تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل في الموضوعات المستهدفة ووضع الأطر والسياسات لنظام حوكمة إدارية للجامعة، والتعاون المشترك في تصميم وتنفيذ برامج دراسات عليا مهنية هادفة.

حضر توقيع البروتوكول من المعهد، نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية، وأماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي، ومن جامعة بورسعيد الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة يوسف، منسق لجنة التنمية المستدامة بالجامعة.