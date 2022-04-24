«التخطيط»: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة في محافظة دمياط بخطة 21/2022

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا بشأن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن " خطة المواطن"، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 208 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 21/2022 تبلغ 6,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 57,9% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 58,2%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 631,2 مليون جنيه بنسبة 9,7%، وتبلغ استثمارات قطاع الصحة 478,5 مليون جنيه بنسبة 7,4%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 445 مليون جنيه بنسبة 6,9%، وقطاع التنمية المحلية 416,4 مليون جنيه بنسبة 6,4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 735,2 مليون جنيه بنسبة 11,4%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة دمياط في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 353 مليون جنيه لخدمات ميه الشرب والصرف الصحي، وتوجيه 13,4 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 50 مشروعًا، ويبلغ عدد مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة 75 مشروعا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 143,4 مليون جنيه، توجيه 24 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، وتتمثل أهم مشروعات قطاع الصحة في استكمال إنشاء مستشفى فارسكور المركزي، ومستشفى دمياط العام، وتطوير شامل لعيادات جراحة اليوم الواحد برأس البر.