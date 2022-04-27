هشام طلعت: فاعل خير يتبرع بـ50 مليونا لمستشفى وادي النيل

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إن أحد أصدقائه تبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل.

وأضاف «طلعت»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه «الحكاية» المذاع على قناة MBC Masr: «أخ عزيز عليا اتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل، والمبلغ ده من فاعل خير».

من جانبه رحّب عمرو أديب بالاستجابة لحملة التبرعات، ووجّه الشكر لطلعت مصطفى، قائلًا: «شكرا رجل الأعمال هشام طلعت».

وكان الإعلامي عمرو أديب قد أطلق حملة لتلقي تبرعات لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل، التي ساهم فيها عدد من الشخصيات العامة، إلى أن وصل إجمالي التبرعات إلى ما يقرب من 60 مليون جنيه.