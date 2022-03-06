فوربس : هشام طلعت مصطفى يتصدر القادة المصريين بمجال السياحة والسفر في الشرق الأوسط

جاء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن 4 قادة مصريين بقائمة فوربس لأقوى قادة للسياحة والسفر في الشرق الأوسط في عام 2021، وذلك لإدارته مجموعة طلعت مصطفى القابضة وهي وحدة من أكبر مطوري العقارات في المنطقة، وتمتلك أكثر من ألف غرفة وشقة فندقية عبر 4 فنادق: منتجع فور سيزونز شرم الشيخ، وفور سيزونز نايل بلازا القاهرة، وفور سيزونز سان ستيفانو جراند بلازا الإسكندرية، وكمبينسكي النيل القاهرة.

وضمت قائمة فوربس الشرق الأوسط، لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط في عام 2021، حوالي 50 قياديًا من رواد السفر والسياحة في المنطقة، 24 منهم مقيم في الإمارات، و11 منهم في السعودية، و4 في مصر، في حين يهيمن قطاع الفنادق والضيافة على القائمة، من خلال 26 قائد أعمال، يليه قطاع الطيران بـ17 قياديًا، ثم قطاع السياحة بـ7 قادة.

وصنفت مجلة فوربس قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط في عام 2021، وفقًا للمعايير الآتية: حجم أعمال الشركة، بما فيها قيم الإيرادات والاستثمارات والأصول، ملكية الشركة والأصول، المناصب التي يتولاها القائد، الخبرة المهنية، قوة تأثير قائد الأعمال، الإنجازات الشخصية الأخرى.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات القطاع الفندقي 1.27 مليار جنيه بنسبة نمو 104%، وجاء هذا النمو الكبير في إيرادات النشاط الفندقي إلى ارتفاع نسبة الإشغال العام إلى 53.1% مقابل 26.8% خلال عام 2020، وحقق النشاط الفندقي بشكل فائق التوقعات المبدئية، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات الوباء العالمي كورونا Covid-19 على قطاع السياحة.