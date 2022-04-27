شادية النوبية لـ«المسافر»: الراجل عمود البيت وهو السند مهما كان

استضاف تليفزيون «الوطن» في حلقة جديدة من برنامج «المسافر»، الذي تقدمه الزميلة هبة هشام في شهر رمضان، السيدة شادية نوبي، 60 عاما خلال انتظارها ابنتها العائدة من أسوان في محطة مصر.

مات زوجها وترك لها الأولاد

«نفسي أكشف على عيني، وعندي مياه بيضاء من فترة كبيرة وتعباني، وزوجي توفي وترك لي أولادي، والعيشة بقت أغلى شوية وزوجي كان شغال في الأوقاف ومرتبه كان بسيط بس عايشين الحمد لله، وابني اسمه سيد توفي غارقا في البحر وعمره 21 عاما، وباقي لي ابني التاني ووالده وصاه عليا قبل ما يموت، وعندي ابني الكبير من ذوي الهمم»، بهذه الكلمات بدأت شادية نوبي حديثها لبرنامج «المسافر».

تواصل شادية مع زوجها في الأحلام

وتابعت شادية: «زوجي بيجي لي في المنام وبيوصيني على ولادي وبيسأل على اللى عيان منهم وبحكي له كل حاجة، ودايما معايا، ناقصني بس أشوفه في الحقيقة، والراجل في وجود الست هو الحياة لأنه السند وعمود البيت حتى لو مريض».