عاجل.. السعودية تعلق دخول وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، إنه سيجري تعليق دخول وزيارة الروضة الشريفة، بالمسجد، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الثاني من شهر شوال.

السعي من أجل تقديم أرقى الخدمات للمصلين

وأشارت رئاسة شؤون المسجد النبوي، إلى أن ذلك الإجراء جرى اتخاذه، ضمن السعي المستمر من أجل تقديم أرقى الخدمات للمصلين والزوار في المسجد، وذلك بعد أن منّ الله على مئات الآلاف من الزوار بالصلاة في المسجد النبوي، وكذلك الروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك.

الحفاظ على سلامة الزوار والمصلين

وتابع بيان رئاسة شؤون المسجد النبوي، بأنه نظرا للكثافة المتزايدة في أعداد قاصدي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في صلاتي التراويح والقيام وعيد الفطر المبارك، فقد تقرر تعليق زيارة الروضة الشريفة هذا العام، خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شوال، بهدف الحفاظ على سلامة الزوار والمصلين، وكذلك تهيئة الظروف المناسبة لهم، وتمكينهم من أداء الزيارة بكل يسر وسهولة.