خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي.. من خلال تطبيق «زائرون»

بشكل رسمي أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استعداد المسجد النبوي لاستقبال الراغبين في الاعتكاف، وذلك في العشرة الأوخر من شهر رمضان الكريم، وذلك من تسجيل البيانات الخاصة للراغبين عبر تطبيق «زائرون».

خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي

حيث أشارت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، فتح باب التسجيل رسميا أمام الراغبين في الاعتكاف لعام 1443هـ بداية من اليوم، وذلك عن إتاحة خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكاف، وذلك عبر تطبيق «زائرون» للأجهزة الذكية ابتداء من اليوم.

ومن خلال هذا التطبيق «زائرون»، يستطيع الراغب في الاعتكاف، معرفة الشروط الخاصة بالاعتكاف داخل المسجد النبوي الشريف، كما يستطيع الاطلاع على كل التعليمات التي وضعتها إدارة المسجد النبوي بخصوص الراغبين في الاعتكاف، والتي يجب مراعاتها عند بدء الاعتكاف بالمسجد النبوي.

تنظيف وتعقيم المساجد

الجدير بالذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي، قد قامت في الأيام العشرة الأولى، بتنظيف وتعقيم المسجد أكثر من 510، وذلك قبل وبعد كل صلاة، ويأتي هذا في إطار برنامج عمل وكالة شؤون المسجد النبوي، للمحافظة على نظافة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بلغ إجمالي عمليات التبخير اليومية للمسجد 220 جولة، تتم بشكل يومي قبل وبعد كل صلاة، من خلال فريق مختص، حيث يتم استخدام أجود وأفضل أنواع العود الفاخر.

وكان المسجد النبوي، قد استقبل أكثر من 6 ملايين مصلٍ خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، إضافة إلى أكثر من 298 ألف مصلٍ، أدوا فريضة الصلاة في الروضة الشريفة، في أجواء روحانية، تشرف عليها وكالة شؤون المسجد النبوي، والجهات الأمنية والصحية والتطوّعية المساندة.