الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن حسام مؤنس
كتب:
عمرو حسني
02:34 ص | الخميس 28 أبريل 2022
حسام مؤنس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالإفراج عن المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 16 مكرر، القرار وتم الطلب من الجهات المختصة تنفيذ القرار عقب صدوره من رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 رمضان 1443، الموافق 27 أبريل 2022.
يذكر أن مؤنس عضو التيار الشعبي وحزب الكرامة الناصري كان محبوسا على ذمة قضية خلية الأمل.