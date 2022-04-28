الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن حسام مؤنس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالإفراج عن المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 16 مكرر، القرار وتم الطلب من الجهات المختصة تنفيذ القرار عقب صدوره من رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 رمضان 1443، الموافق 27 أبريل 2022.

يذكر أن مؤنس عضو التيار الشعبي وحزب الكرامة الناصري كان محبوسا على ذمة قضية خلية الأمل.