رئاسة الجمهورية: إعلان تسعير الخبز الحر غدًا.. «جنية ونص غالي جدا»

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن سعر الخبز الحرغير المدعم قفز بشكل متوالي خلال الفترة الماضية بسبب الظروف العالمية، ووصل سعر الرغيف في بعض المناطق إلى «جنية ونصف» وهذا يُعد سعرا غاليا للغاية، إذ أن ارتفاع سعر الخبز سيزيد باقي الأسعار بالتبعية، لذلك كان هناك توجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزراء الحكومة بأن يتم تسعير الرغيف من أجل الحد من الارتفاع في أسعاره مرة أخرى، وذلك في إطار السيطرة على الأسعار.

توجيه رئاسي بصرف حافز إضافي عند توريد سعر القمح

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أنه في اجتماع مجلس الوزراء غدا سيتم تحديد سعر الخبز الحر غير المدعم، ومناقشة التفاصيل حول هذا الأمر، بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه كان هناك أيضًا توجيه خاص بتوريد سعر القمح، إذ وجه الرئيس بأن يكون هناك حافز إضافي فوق السعر العادي، كمحفز للمزارعين بتوريد أكبر كمية.

توافر المخزون الاستراتيجي من السلع أظهر قدرة الدولة

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه غدًا سيتم تحديد هذا الحافز والمبلغ الإضافي من قبل الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، مؤكدًا أن توافر المخزون الاستراتيجي من السلع أظهر قدرة الدولة ومدى التخطيط المسبق وقت الرخاء وقبل ما يكون هناك أي أزمة، «المردود يبان، زي ما تصرف الدولة المتوازن أثناء جائحة كورونا لما كان فيه مجهود كبير في السنوات الماضية الخاصة بالقطاع الصحي والطبي و100 مليون صحة وقواعد البيانات».