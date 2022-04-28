قضية مقهى المفطرين في رمضان بالمغرب.. لحظة القبض على المتورطين «فيديو»

ذكرت قناة روسيا اليوم أن الشرطة القضائية المغربية أطلقت سراح جميع المتورطين في قضية مقهى المفطرين دون عقوبة، والذين كانوا ألقي القبض عليهم داخل أحد المقاهي في مدينة الدار البيضاء، بتهمة الجهر بالإفطار المتعمد خلال نهار شهر رمضان، والعمل على اسفتزاز مشاعر السكان المجاورين، كما تم نفي ارتكاب أية تجاوزات بحق المقبوض عليهم.

وأوضحت روسيا اليوم أن قرار إطلاق سراحهم جاء بعد أن استمعت السلطات المعنية لهم في محاضر رسمية، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات التي أمرت بها النيابة العامة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

تفاصيل مداهمة مقهى المفطرين في نهار رمضان بالمغرب

صحيفة «هسبريس» المغربية نقلت عن مصدر أمني قوله إن عملية مداهمة المقهى الذي بات يعرف بـ«مقهى المفطرين» والقبض على من فيه جاء في إطار التحقق من شبهة ارتكاب جرائم ينص عليها القانون المغربي.

وأوضح المصدر أن التحرك أتى على إثر توارد بعض الأنباء والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حشد مجموعة من الأشخاص داخل بعض المحال العمومية للمجاهرة بالإفطار عمدا في نهار شهر رمضان، والعمل على استفزاز السكان المجاورين لتلك المحال.

وذكر المصدر الأمني أن النيابة العامة والشرطة المغربية تدخلت في إطار أحكام القانون، وقامت بكل التحقيقات والتحريات اللازمة قبل قرار إطلاق سراح جميع المقبوض عليهم.

مصدر أمني ينفي اتركاب تجاوزات ضد فتيات في قضية مقهي المفطرين

كما نفى المصدر بشكل قاطع الادعاءات الكاذبة، على حد تعبيره، التي قالت إنه تم إخضاع شرطية للفتيات المضبوطات للتفتيش الجسدي، مؤكدًا أن كل ما هو غير ذلك تحريف وتزييف للحقائق.

وذكر أنه تم إخضاع جميع الفتيات التي تم ضبطهن للتحقيقات اللازمة وإنجاز محاضر الاستماع معهن وتحرير تلك المحاضر دون أي إجراء من شأنه التجاوز بحقهن أو الإنقاص من حريتهن.

جدل قانوني حول إطلاق سراح المقبوض عليهم

أما عن أسباب إطلاق سراح المقبوض عليهم في قضية مقهى المفطرين، نقلت الصحيفة عن مصدر رسمي قوله إن ذلك يعود إلى أن الدستور المغربي يقر حرية المعتقد، بينما القانون الجنائي يجرم الإفطار المتعمد في نهار رمضان.

وقال المصدر الرسمي إن الموقف القانوني بشأن هؤلاء الأشخاص يخضع للفصل 222 من القانون الجنائي، وهو يجرم صراحة الإفطار في شهر رمضان، ومن ثم فإنه يجب على الهيئات المعنية تطبيق ما ينص عليه القانون وليس التعطيل والتجميد.