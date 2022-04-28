مُصمم برج خليفة في زيارة للأهرامات بصحبة عالم الآثار زاهي حواس

زار المعماريان العالميان الشهيران «أدريان سميث، وجوردن جيل»، منطقة أهرامات الجيزة بصحبة فريق العمل، ورافقهما خلال الزيارة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، ولمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج.

ووجه أدريان سميث الشريك المؤسس في مكتب «أدريان سميث آند جوردن جيل»، للتصميم المعماري، الشكر للدكتور زاهي حواس ووزارة السياحة المصرية لإتاحة الفرصة لاستكشاف هذه المعالم التاريخية الجليلة التي تقف شامخة لتشهد على عظمة هذا البلد وجذوره الثقافية الضاربة في التاريخ.

وقال «أدريان سميث»: «كمهندس معماري أشعر ببالغ السرور والحماس لزيارة أهرامات الجيزة التي كانت وما زالت مصدر إلهام لكل معماري على مر العصور بما تحمله من إبداع هندسي مذهل جعلها تتربع على عرش الإبداع المعماري في العالم القديم، وهي تشكّل بحق قيمة تاريخية وحضارية فريدة من نوعها».

جوردن جيل: كنت أحلم بزيارة مصر منذ زمن بعيد

وأبدى «جوردن جيل»، الشريك في مكتب «أدريان سميث آند جوردن جيل»، إعجابه الشديد بعظمة الحضارة الفرعونية التي هو شديد الشغف بها منذ صغره، موضحًا أنه كان يحلم بزيارة مصر فى وقت ما ليتعمق أكثر في معرفة الحضارة المصرية والفراعنة، وحرص كلا من أدريان سميث وجوردن جيل على التقاط صور تذكارية من أمام الأهرامات متمنيان العودة مرة أخرى في أقرب وقت.

تعرف أكثر على أدريان سميث: صمم برج خليفة

يعد أدريان سميث من أبرز المهندسين المعماريين في العالم، إذ أنه صمم أكثر من 38 مشروعًا يأتي على رأسهم مشروع برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع برج جدة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تصميم 9 مشروعات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.