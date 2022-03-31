في العيد القومي للجيزة... الثروة الزراعية في أرض الأهرامات والنيل

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافا جديدا، بمناسبة احتفال محافظة الجيزة بعيدها القومي بعنوان «الجيزة... الثروة الزراعية في أرض الأهرامات والنيل».

ذكرى معركة الشوبك ضد الاحتلال الإنجليزي

وتحتفل المحافظة بعيدها القومي في 31 مارس من كل عام تخليداً لاستبسال أبناءها في المعركة التي نشبت بقرية الشوبك إبان ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي، كما تعد محافظة الجيزة إحدى محافظات القاهرة الكبرى، ويبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، وتضم 10 مراكز وهي «منشأة القناطر – أوسيم – كرداسة – أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – الصف – أطفيح – الواحات البحرية».

وتشتهر المحافظة بأهرامات الجيزة الثلاثة التي تعد من عجائب الدنيا السبع، وأهم المعالم السياحية في مصر.

275 ألف فدان إجمالي المساحة الزراعية في محافظة الجيزة

ووفقا للإنفوجراف يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمحافظة 275 ألف فدان، ويتنوع الإنتاج النباتي بها، ومن أهم المحاصيل الحقلية «القمح – الفول– بنجر السكر – الذرة – الفول السوداني – السمسم – البصل، ومحاصيل الخضر: الطماطم – الفاصوليا – الملوخية – الكرنب – القرنبيط – الكوسة – الباذنجان – الفلفل – البامية – البطاطس، وبالنسبة للمحاصيل البستانية: الزيتون – المانجو – الموالح – العنب – الجوافة – النخيل».

ويبلغ عدد مزارع الإنتاج الحيواني، نحو 114 مزرعة بغرض التسمين وإنتاج الألبان، و 648 مزرعة لإنتاج بيض المائدة وبداري التسمين، ويضم القطاع الزراعي للمحافظة، 196 جمعية زراعية ومتعددة الأغراض.

ويعتمد الإنتاج السمكي في المحافظة بشكل رئيسي على نهر النيل وعدد من المزارع السمكية، ومن أشهر الأسماك «القراميط – البلطي – البياض – الشيلان – المبروك».

وانتهت المحافظة مؤخرا من تحديث نظم الري لمساحة 52 ألف فدان، كما يجرى حاليا الانتهاء من إنشاء 11 مركزا للخدمات الزراعية المتكاملة.

وتضم المحافظة حديقتين من أهم الحدائق في العالم: حديقة الحيوان بالجيزة من أكبر حدائق الحيوانات في مصر والشرق الأوسط وأول وأعرق حديقة حيوان في أفريقيا، وحديقة الأورمان النباتية بالجيزة من أكبر وأهم الحدائق النباتية في العالم التي تم إنشاءها في عهد الخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي تربط بالنباتات المختلفة.