الأزهري: الشريعة بدأت تؤسس في عقول العباد التعلق العظيم بنعمة الفهم

اعتبر الدكتور أسامة السيد الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أن شهر رمضان هو شهر التشوف، لافتًا خلال تقديمه حلقة برنامج «لحظة صفا» عبر راديو 9090 إلى أن الإنسان المسلم يظل متشوفًا للأنوار الإلهية، وإلى الأهلة المعنوية، مشيرًا إلى أن الهلال يمكن أن يكون جسما محسوسا في السماء وأن في عالم المعاني والقيم جعل الله لكل معنى من المعاني هلالًا خاصا به.

تطلع إلى معنى كل حسن

وأوضح الأزهري أن العلماء يقولون إن لكل معنى بشائر ولكل معنى هلال ولكل قيمة من القيم بارقة من الأنوار إذا رأيناها نكون في عين الرضا والسعادة، وأن العلماء ينصحون: «كن دائم التشوف وكن دائم التطلع إلى كل معنى حسن».

وأشار الأزهري إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترقب شهر رمضان، معتبرًا أن رمضان شهر التشوف والتطلع والترقب، لافتًا إلى أن كلمة التشوف معناها العلو والارتفاع، معربًا عن أمله بأن يكون الإنسان شديد التشوف والترقب للمعاني العالية، والقيم والهمم: «أنا عايز الإنسان يبقى شديد التشوف لكل معنى حسن».

الشريعة تؤسس للتعلق بنعمة الفهم

وأوضح الأزهري أن الشريعة بدأت تؤسس في عقول العباد التعلق العظيم بنعمة الفهم، لافتًا إلى أن شيخ الإسلام الإمام تقي الدين السبكي والذي كان من أعظم علماء مصر وأجل علماء الإسلام قال: «إن شرط الفهم تشوف الذهن إليه» أي أن شرط وصول الانسان للتمتع بملكة التحليل والفهم والاستنباط أن يكون الانسان شديد التشوف وشديد الترقب وشديد الحرص والشغف والسعي إلى قضية الفهم وأن يكتسب أدواتها وأن يتعلم علوم العقل وعلوم التحليل والاستنباط ويمرن عقله ويدرب ذهنه.