أسامة الأزهري: الشيخ عبداللطيف البغدادي اهتم بالآثار المصرية

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الشيخ عبد اللطيف البغدادي كان مهتما بالآثار المصرية من معابد وتماثيل فرعونية قديمة، وكان خبيرا بالطب ومن علماء الطب في زمانه، وكان يهتم بنجاح المهندس المصري القديم في الحفاظ على تناسق المنحوتات بما يحفظ النسب الهندسية التي تمثلها الرسومات في الكائن الأصلى.

بناية الأهرام طريق عجيب من الشكل والاتقان

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «يحب الجمال» مع الإعلامي أحمد الدريني والمذاع على فضائية «DMC» أن الشيخ البغدادي كان من علماء الأزهر الشريف قبل 900 سنة، ونقل عنه كتاب مسالك الأبصار قائلا «أنه كان يقرئ الناس في الأزهر ووسط النهار يأتي من يقرأ الطب وغيره، وفي الليل يعمل مع نفسه» مشيرا إلى أن الإمام البغدادي وصف الأهرام والجيزة وما فيها من معابد وآثار عجيبة «وقد سلك في بناية الأهرام طريق عجيب من الشكل والاتقان وصبرت على مر الزمان، وإذا تبحرتها وجدت الأذهان الشريفه قد استهلكت فيها، فالعبقرية في الهرم تأتي في عقل المهندس الذي رسم والإنشائي الذي أبدع في التنفيذ».

بناية الأهرام في أساسها علم وسبق هندسي وإبداع

وأشار «الأزهري» إلى أن بناية الأهرام في أساسها علم وسبق هندسي وإبداع في التصميم وعبقرية في وضع التصمايم وتنفيذها، مؤكدا أن الهرم الموجود حاليا هو الهيكل العظمي للأهرامات والكسوة الخارجية أثرت فيها عوامل الزمن، وبقيت الحجار الأصلية كما لو أن الإنسان أزال عنه كل مايحاوطه، فكان الهرم من الخارج أملس مكسو بطبقة من الجير عليها نقوش.