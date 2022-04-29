بن راشد يعلن نجاح حملة المليار وجبة في رمضان: الإمارات عاصمة عمل الخير

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اختتام مبادرة «المليار وجبة»، بنجاح وتحقيقها لأهدافها في توفير مليار وجبة للمحتاجين، مؤكداً أن الحملة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب الإمارات في إعانة المحتاجين.

حملة المليار وجبة

جاء ذلك في تدوينة للشيخ محمد بن راشد على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشف فيها نجاح الحملة في جمع 600 مليون وجبة، ومساهمته بـ 400 مليون وجبة لاستكمال وجبات المليار، موجهاً الشكر لجميع المساهمين في أكبر مبادرة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات حول العالم.

دعم شخصي للحملة ب400 مليون وجبة لاستكمال المليار

وقال محمد بن راشد في التدوينة: «نختتم بحمدالله حملة المليار وجبة بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة حتى الآن، تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال أعمال و320 ألف فرد، ونعلن اليوم عن دعم شخصي للحملة ب400 مليون وجبة لاستكمال المليار وجبة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل».

وأضاف بن راشد بقوله، «حملة المليار وجبة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب الإمارات وتعبر عن إحساس هذا الشعب بمعاناة غيره وسط ظروف وتحديات غذائية يشهدها العالم»، ووجه الشكر لكل من ساهم وشارك وشجع وتفاعل مع الحملة الإنسانية الأكبر في تاريخ الدولة لإطعام الطعام في خمسين دولة حول العالم، بحسب قوله.

حققت مبادرة «مليار وجبة» أهدافها خلال أقل من شهر بعد أن سرّعت مساهمات 320,868 متبرع تحقيق المبادرة الهادفة لإطعام الطعام في 50 دولة حول العالم، وتدفق المساهمات من الأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني في الإمارات عبر الموقع الإلكتروني والحساب المصرفي والرسائل النصية، ومركز الاتصال الخاص بالمبادرة.

وأكد محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن تحقيق مبادرة «مليار وجبة» لأهدافها بعد أقل من شهر من إطلاقها يؤكد مكانة دولة الإمارات باعتبارها عاصمة عالمية للعمل الخيري والإنساني، ومنارة للعمل الإغاثي، تمتد منها يد العون والإحسان إلى الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو المعتقد.

الإمارات والعمل الخيري الإنساني

وأضاف القرقاوي، في بيان صادر عن الحملة، إن حملة المليار وجبة، وغيرها من المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات تعد استمراراً لإرث الوالد المؤسس ورائد العمل الخيري والإنساني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أرسى نهجاً متميزاً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني، سارت على دربه القيادة الرشيدة للدولة وتمكنت من تحقيق نقلة نوعية في مجالات العون الإغاثي عبر العديد من المبادرات المبتكرة، ومنها مبادرات إطعام الطعام المتزامنة مع شهر رمضان المبارك كل عام والتي تطورت من 10 ملايين وجبة قبل عامين لتصبح 100 مليون وجبة العام الماضي، ثم توسعت لتصبح مليار وجبة هذا العام.