مؤسسة محمد بن راشد: مصر أحرزت تقدما هائلا في مجال التعليم 

قال الدكتور جمال بن حوريب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأربع الماضية تشهد تطورا ملموسا في مجالات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم التعليم الفني.

إشادة بالجهود المبذولة لتطوير التعليم

وأشار خلال تقرير عرضته قناة مدرستنا التعليمية، إلى أن مؤشر المعرفة العالمي هو مؤشر عالمي يقيس تطور التعليم والتعليم الفني، مؤكدا أن المؤشر يهتم بكيفية تطوير وتحسين جميع أساليب التعليم وتحسين سياسات الدول في دعم التعليم، متابعًا أن مصر أحرزت تقدمًا هائلاً في مجال التعليم خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: «قمنا بزيارة الدولة المصرية خلال تنظيم المنتدى العالمي للتعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.. ورأينا حجم الجهد المبذول لتطوير التعليم»، مؤكدا على التطور العلمي الكبير في البحث العلمي وطرق التعليم بالجامعات.

من جانبه، أشادت إيلاريا عاطف، خبيرة تطوير التعليم، أن حجم التطوير في المناهج المصرية تعكس حجم جهد وزارة التربية والتعليم خاصة في الرؤية الواضحة والتدرج في تطوير المناهج بداية من الصفوف الابتدائية الأولى.

طلاب الصف الرابع الابتدائي محظوظين بالمناهج الجديدة

وأضافت خبيرة تطوير التعليم، خلال حوارها في برنامج جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا، أن طلاب الصف الرابع الابتدائي محظوظين بالمناهج الجديدة، خاصة في ظل تخصيص الوزارة لاستراتيجية مبسطة ووسائل قادرة على توصيل المعلومة لدى الطلاب في المناهج.

وأشارت إلى أن أولياء الأمور والمعلمين عليهم تحفيز الطلاب ورفع روحهم المعنوية على أدائهم في الامتحانات، وغرس الطاقة الإيجابية لديهم، ولابد من تأهيل طلاب الصف الرابع حاليا للدخول للمناهج الجديدة في الصف الخامس الابتدائي.