ساكن بـ«كومباوند» يعتدي بالضرب على فرد أمن في المعادي: خلاف على إدخال عمال صيانة

شهد دائرة المعادي بالقاهرة، واقعة مأساوية، بعدما أقدم ساكن بإحدى الكومباوندات، بالتعدي على فرد أمن بالضرب المبرح والسحل والاعتداء المتواصل، لخلاف على عدم إدخال عمال صيانة، ورصدت كاميرات المراقبة الواقعة لحظة الاعتداء، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

محضر شرطي بالواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما حرر محمد مصطفى محضرا بقسم شرطة المقطم، حمل رقم 5462 جنح قسم شرطة المقطم، لسنة 2022، يتهم فيه أحد سكان «كومبوند سكني»، يعمل فرد أمن، بالضرب المبرح والسحل الاعتداء المتواصل، لخلاف على عدم إدخال عمال صيانة إلا باستخراج التحقيق الشخصية، ما أثار غضبهم، حينما طالبهم عن الاستعلام بالبطايق الشخصية التي تثبت شخصيتهم.

أنا كنت بعمل شغلي حفاظا على سلامة السكان

يقول مصطفى محمد، في العقد الثاني من عمره، المجني عليه: إن «هذه الواقعة كانت مساء أمس الخميس، وفوجئت بأن مجموعة من الأشخاص مستقلين سيارة، يريدون الدخول للكومبوند الذي أعمل عليه فرد أمن، لأحد السكان لتصليح سيارته، لكن حينما طالبتهم عن الاستعلام بالبطايق الشخصية التي تثبت شخصيتهم، أثار ذلك الأمر غضبهم، وقلت لهم اتصلوا بيه خلوه يكلمني ويديلي رقم العمارة والشقة اللي انتوا داخلين فيها».

سحل وضرب

ويضيف فرد الأمن لـ«الوطن»: «دي تعليمات بنفذها على أي شخص غريب يريد الدخول للكومبوند، حفظا على أمن وسلامة السكان، وبعد دقائق حضر الساكن، وقام بالاعتداء علي بالضرب المبرح والسحل والألفاظ الخارجة، وإهانة أسرتي، وأطالب بحقي ورد كرامتي التي تم إهانتها أمام السكان المتواجدين بالكومبوند».