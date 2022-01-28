القبض على 4 متهمين في واقعة سحل شاب وقتله بشوارع المحلة.. منهم زميله

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على متهمين في واقعة قتل شاب في العقد الثاني من عمره طعنا على أيدي مجموعة من البلطجية يستقلون دراجة نارية سحلا بقصد سرقته، وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلى طوارىء مستشفى المحلة العام، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ودفن بمقابر أسرته.

ضبط المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين والبدء في تفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بمقتل الشاب «جابر عاطف خضر» 18 سنة، مصابا بطعنات بأداة حادة وجرى سحله بامتداد شارع شكر القوتلي بعدما استوقفه مجموعه من البلطجية بقصد السطو عليه وسرقه متعلقاته.

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على أخر تطوراته، وأفادت التحريات الأولية تعرض الشاب الضحية للقتل علي أيدي مجهولين.

زميل المتوفى بين المتهمين

كما أوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي للتحديد هوية الجناة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية لضبط المتهمين وعرضهم علي النيابة العامة، وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة من ضبط 4 متهمين من بينهم زميل المتوفي وبحوزتهم قطعة زجاجية ارتكبت بها الجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات كما أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرته.